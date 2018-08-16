Посол: Россия хочет сотрудничать с Британией по делу Скрипаля

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва хочет сотрудничать с Лондоном по расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Salisbury Journal.

По его словам, Россия хочет помочь Британии «найти правду и защитить жизнь российских граждан».

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Он также добавил, что затраченный на расследование объем времени поставил Британию в «тяжелую ситуацию».

Яковенко подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.

Ранее сообщалось, что в посольстве России заподозрили, что Скрипалей насильно удерживают в Британии.