Спецпредставитель США заявил о готовности Трампа к диалогу с Ираном

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к диалогу с Тегероном, если тот изменит «свое поведение». Об этом сообщается в твиттере Госдепа.

По его словам, Трамп начнет вести диалог с Ираном после того, как Тегеран продемонстрирует обязательства по «фундаментальному изменению своего поведения».

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Он также добавил, что восстановление политических и торговых отношений между США и Ираном также возможны, если Тегеран изменит «свое поведение».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании группы по координации политики Госдепа в отношении Ирана.