Помпео объявил о создании группы по Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании группы по координации политики Госдепа в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, данная группа будет отвечать за координацию действий Госдепа, связанных с Ираном.
Он также добавил, что специальным представителем США по Ирану стал Брайан Хук.
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Ранее верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не намерена вести войну с США.
Однако, он также добавил, что переговоры с представителями США только навредят Ирану.