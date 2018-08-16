Помпео объявил о создании группы по Ирану

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании группы по координации политики Госдепа в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, данная группа будет отвечать за координацию действий Госдепа, связанных с Ираном.

Он также добавил, что специальным представителем США по Ирану стал Брайан Хук.

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Ранее верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не намерена вести войну с США.

Однако, он также добавил, что переговоры с представителями США только навредят Ирану.