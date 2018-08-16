МИД прокомментировал санкции США против КНДР

Министерство иностранных дел России заявило, что деструктивная тактика США может подорвать подвижки в урегулировании вокруг Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что США ввели санкции, когда «нужна международная работа» по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что минфин США опубликовал список санкций, которые вводятся в отношении Северной Кореи.