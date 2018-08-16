Трамп: Китай «вредит» процессу денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР «немного вредит» процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров США в Белом доме.

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По словам Трампа, Китай «немного вредит» процессу денуклеаризации Северной Кореи.

При этом госсекретарь США Майк Помпео на заседании заявил, что в КНДР не было зарегистрировано новых ракетных испытаний.

Ранее сообщалось, что Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва обсудили необходимость продолжать давление на КНДР до полной денуклеаризации.