Le Figaro: в Португалии организаторы конференции отозвали приглашение Ле Пен

Приглашение экс-кандидата в президенты Франции и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на одну из крупнейших в Европе конференций по интернет-технологиям было аннулировано организаторами. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Ле Пен была указана в повестке конференции Web Summit в качестве докладчика. Конференция состоится в ноябре в Португалии. Организаторы решили отказать Ле Пен в приглашении из-за критики французского политика в социальных сетях. Французская предпринимательница создала онлайн-петицию против приезда Ле Пен в Лиссабон. В частности, Ле Пен обвинили в ксенофобии и расизме из-за ее политических взглядов. Петицию подписали более 700 человек.

Один из организаторов конференции Пэдди Косгрейв сказал, что Web Summit — это место, где люди должны «быть готовы к тому, что их мнения будут подвергнуты серьезному сомнению». Изначально Косгрейв попросил правительство и мэрию Лиссабона занять позицию по этому вопросу. Тем не менее, позднее было объявлено, что в конечном итоге приглашение Ле Пен отзывается.