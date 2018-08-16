Умер экс-премьер Индии

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, Ваджпаи был госпитализирован с заболеваниями почек и бронхов 11 июля.

Как отмечается, состояние экс-премьера Индии постоянно ухудшалось после госпитализации.

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Нынешний премьер Индии Наредра Моди в твиттере прокомментировал смерть Ваджпаи.

По его словам, кончина Ваджпаи «знаменует конец эпохи».

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998-го по май 2004 года.