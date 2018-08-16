В Пентагоне предостерегли Филиппины от приобретения российской военной техники

Замглавы Пентагона по безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер предупредил, что планы Филиппин по приобретению российской военной техники могут отразиться на отношениях с американской стороной. Об этом сообщает Rappler.

По словам Шривера, Филиппинам нужно «хорошо подумать» по поводу покупки военной техники у России.

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«Если предполагается, что они продолжат покупку российской (военной) техники, не думаю, что это поможет (нашему) сотрудничеству», — сказал Шривер.

Он подчеркнул, что США могут быть более хорошим партнером, чем Россия.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США нуждаются в космических войсках для защиты своих спутников от России и Китая.