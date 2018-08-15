В МИД прокомментировали просьбу Украины к ЕСПЧ создать аналог «списка Магнитского»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева создать аналог «списка Магнитского», трансляцию вел RT.

Она назвала решение Киева «очередной попыткой ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву» и практике цивилизованного межгосударственного общения.

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По ее словам, украинский вариант «списка Магнитского» является примером «инквизиционного подхода к правосудию».

Захарова отметила, что в МИД России возможное включение в данный список политиков будут расценивать как грубое нарушение норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц.

13 августа глава минюста Украины Павел Петренко заявил, что ведомство предлагает ЕСПЧ создать аналог «списка Магнитского».