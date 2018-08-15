Захарова рассказала о деградации сотрудничества с Грецией

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявил ,что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции или ее внешнюю политику, передает РИА «Новости».

Он также отметила, что считает прискорбной деградацию отношений с Афинами в год 190-летия установления дипотношений между странами.

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«Всегда ставили в пример европейским партнерам дружественный, открытый и содержательный характер российско-греческих отношений», — сказала Захарова.

Захарова отметила роль России в обретении Грецией независимости и государственного суверенитета, а также роль Византии и греческих просветителей в становлении российской идентичности.

В июле Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. МИД РФ объявил о зеркальных ответных мерах.