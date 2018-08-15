Яковенко рассказал о позиции Британии по Сирии

Российский посол в Британии Александр Яковенко рассказал о позиции Лондона по вопросу возвращения сирийских беженцев, сообщает RT.

«Мы хотим, чтобы все беженцы вернулись в Сирию и в стране началась нормальная жизнь», — рассказал Яковенко.

При этом, по его словам, Лондон прежде всего выступает за начало «политического процесса», вслед за которым следует решать проблемы беженцев.Он отметил, что этот процесс уже начался.

Ранее в МИД Британии заявили о поддержке «Белых касок». Также сообщалось, что США прекратили финансово поддерживать неправительственную организацию «Белые каски», участников которой российская сторона обвиняет в распространении постановочных видео о якобы произошедшей в Сирии химатаке.