ABC: в штате США впервые баллотируется женщина-трансгендер

Кандидат в губернаторы от Демократической партии США Кристин Холлквист вошла в историю страны как первый кандидат-трансгендер, который баллотируется на пост в штате Вермонт, сообщает американский телеканал ABC News.

Как отмечает телеканал, Холлквист продвигает прогрессивную предвыборную платформу, ориентированную на экономическую и социальную справедливость, в том числе минимальную заработную плату в размере $15, экологически устойчивое развитие сельских районов и расширение доступа к интернет-услугам.

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«Я так горжусь тем, что сегодня вечером я представляю демократов», — cказала Холлквист, обращаясь к своим сторонникам 14 августа.

На встрече она также рассказывала об образовательной реформе и прожиточном минимуме.

В ноябре состоится избирательная гонка на промежуточных выборах в США. Тогда ее соперником станет действующий губернатор Вермонта республиканец Фил Скот, рейтинги которого в последнее время упали. Если Холлксвит одержит победу, то станет первым в стране губернатором-трансгендером.

Женщина-трансгендер ранее занимала пост генерального директора корпорации Vermont Electric Cooperative. Она обеспокоена тем, что ее личность воспринимается в качестве кандидата от ЛГБТ, поэтому она подчеркнула, что также является инженером, новатором и прогрессивным человеком.