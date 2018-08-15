Тимошенко заявила о необходимости новой конституции для Украины

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в фейсбуке, что Украине нужна новая конституция.

«В Конституции США, принятой 1787 года, написано: «Мы, народ Соединенных Штатов ...» Так же начинается Конституция Франции: «Мы, французский народ ...». Так же и в Японии и в других цивилизованных странах мира», — написала Тимошенко, отметив, что конституция является прерогативой народа.

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При этом, по ее словам, только конституция Украины от 1996 года начинается с фразы «Верховная Рада от имени народа Украины».

Тимошенко отметила, что «народу отведенные второстепенные роли», поэтому, по ее мнению, граждане Украины должны подготовить и принять свою собственную конституцию, по которой будет жить страна.

Она также пообещала в будущем опубликовать другие аспекты новой конституции.