СТV: канадские активисты пытаются наказать Трюдо из-за харассмента

В Канаде размещена новая онлайн-петиция с требованием привлечь внимание и заставить правительство отреагировать на обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в сексуальных домогательствах десятилетней давности, передает канадский телеканал CTV.

Петиция была открыта в начале августа. В ней активисты обращают внимание на то, что с тех пор, как Трюдо стал лидером Либеральной партии Канады пять лет назад, четыре члена партии подали в отставку или были уволены из-за обвинений в харассменте. Канадцы призывают Трюдо «придерживаться тех же стандартов, которые он установил для своей фракции», отмечает телеканал. В петиции говорится, что Трюдо идет против своего же принципа.

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Также активисты считают, что обвинения канадского премьера в харассменте и его пренебрежительное отношение к ним привели к потере доверия со стороны граждан страны. Тем не менее, кабинет министров отказался комментировать петицию. По словам пресс-секретаря правительства, им «нечего добавить к публичным комментариям премьер-министра по этому поводу».

Ранее бывшая журналистка Роуз Найт обвинила премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он ее касался «ненадлежащим образом» при исполнении ее работы на фестивале в Крестоне. Инцидент произошел 18 лет назад, когда Трюдо еще не занимался активной политической деятельностью.

В июле пострадавшая от «ненадлежащего» поведения Трюдо журналистка рассказала о его извинениях.