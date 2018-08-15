Турецкий суд отказался освобождать американского пастора Брансона

Турецкий суд отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, передает Reuters.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается освобождения Брансона и права выехать из страны.

Отмечается, что аппеляция будет передана в Верховных суд страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал заморозить все имеющиеся в стране счета глав минюста и МВД Соединенных Штатов. Такие действия связаны с введенными 1 августа американской стороной санкциями против турецких министров. Напряжение в отношениях двух стран связано с делом американского пастора, удерживаемого в Турции.