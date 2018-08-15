Песков анонсировал встречу Болтона с представителями России в Женеве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,, что запланированы переговоры между советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном с представителями России, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что встреча пройдет на следующей неделе в Женеве.
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«Такие контакты действительно запланированы и готовятся», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет переговоры с представителями России, Украины и Израиля на следующей неделе в Женеве.