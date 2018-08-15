Против пресс-секретаря Пентагона начато расследование из-за жалоб подчиненных

В США начато расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт из-за жалоб подчиненных, которые утверждают, что Уайт злоупотребляла служебным положением, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, Уайт заставляла подчиненных относить ее вещи в химчистку, проверять документацию, а также посылала их в аптеку за лекарствами для нее.

Реклама

Кроме того, она заставляла сотрудников, писавших на нее жалобы, уходить на другие должности.

По данным телеканала, Уайт пока не было предъявлено каких-либо официальных обвинений.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США хочет допросить президента Дональда Трампа о препятствии правосудию по «российскому делу».