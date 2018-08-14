Главы МИД США и Южной Кореи договорились продолжить давление на КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в ходе телефонного разговора обсудили необходимость продолжать давление на КНДР до полной денуклеаризации. Об этом говорится на официальном сайте Госдепа.

По данным пресс-службы, главы внешнеполитических ведомств оценили усилия Северной Кореи по денуклеаризации, а также договорились поддерживать тесное сотрудничество и коммуникацию между странами.

Реклама

«Они обсудили усилия КНДР по денуклеаризации и необходимость сохранения давления, пока не будет достигнута окончательная, полностью верифицируемая денуклеаризация КНДР, как на то согласился председатель Ким» — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Помпео и Кан Ген Хва подчеркнули прочность союзничества между Соединенных Штатов и Республики Корея.

Ранее сообщалось, что Помпео обсудил денуклеризацию Корейского полуострова с министром иностранных дел Китая Ван И.