В посольства США и Израиля в Германии прислали конверты с белым порошком

Посольства США и Израиля, расположенные в Германии, получили конверты с белым порошком. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции.

Как отмечается, экспертиза показала, что порошок опасности для здоровья не представляет.

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По данным немецких правоохранителей, конверты были отправлены около месяца назад. В израильском посольстве письмо было получено 24 июля, в американском — 26 июля.

В пресс-службе ведомства заявили, что полицейским известен отправитель обоих писем, однако подробности раскрывать не стали, так как расследование продолжается. Подозреваемому вменяют два эпизода нарушения общественного спокойствия.

В посольствах обеих стран от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что конверт с белым порошком прислали в парламент Британии.