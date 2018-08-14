Трамп назвал «животным» разбившего машину у парламента Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Лондоне произошла «еще одна террористическая атака». Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в Лондоне неизвестный въехал в заграждение у Палаты общин. В результате инцидента пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

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«Эти животные безумны и в борьбе с ними надо проявить стойкость и силу», — написал Трамп.

В данный момент антитеррористический отдел британской полиции занимается расследованием инцидента у Палаты общин.