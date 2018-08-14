Лукашенко уволил двух министров и объявил служебное несоответствие секретарю совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправить в отставку глав минпрома и минстройархитектуры, а также объявил о полном служебном несоответствии председателю Госкомвоенпрома и госсекретарю совбеза. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Данные перестановки президент поручил провести во время совещания по комплексному развитию Оршанского района. Лукашенко поручил «немедленно» отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного.
«[Олегу] Двигалеву [председатель госкомвоенпрома] и [Станиславу] Засю [секретарь совета безопасности] — полное служебное несоответствие», — добавил белорусский президент.
Он подчеркнул, что если «дело не поправят к осени» и ему лично не доложат о состоянии каждого предприятия, то другие министры также будут уволены.
Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении.