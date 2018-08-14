Лукашенко уволил двух министров и объявил служебное несоответствие секретарю совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправить в отставку глав минпрома и минстройархитектуры, а также объявил о полном служебном несоответствии председателю Госкомвоенпрома и госсекретарю совбеза. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Данные перестановки президент поручил провести во время совещания по комплексному развитию Оршанского района. Лукашенко поручил «немедленно» отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного.

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«[Олегу] Двигалеву [председатель госкомвоенпрома] и [Станиславу] Засю [секретарь совета безопасности] — полное служебное несоответствие», — добавил белорусский президент.

Он подчеркнул, что если «дело не поправят к осени» и ему лично не доложат о состоянии каждого предприятия, то другие министры также будут уволены.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении.