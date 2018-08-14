WP: Трамп требовал от помощников подписать соглашение, запрещающее оскорблять его публично

Жесткое противостояние между президентом США Дональдом Трампом и бывшим помощником президента в Белом Доме Омаросой Манигол-Ньюман привлекло внимание к его агрессивному и нестандартному использованию соглашений о неразглашении с тем, чтобы помешать бывшим и нынешним государственным служащим раскрывать информацию о президенте и его семье, пишет американская газета The Washington Post.

Последний скандал произошел после анонсирования книги бывшего сотрудника Белого дома Омаросы Манигол-Ньюман, в которой она рассказала, что подчиненные Трампа предложили ей работу в размере $15 тыс. в месяц в обмен на подписание расширенного соглашения о конфиденциальности информации NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении). Как пишет WP, такое соглашение запретило бы ей раскрывать детали своей работы в Белом доме.

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В ответ на это Трамп 13 августа написал в твиттере, что Омароса Манигол-Ньюман «уже имеет полностью подписанное соглашение о неразглашении». Газета отмечает, что эта фраза Трампа — его первое признание, что он использовал такие документы, будучи президентом.

По словам нынешних и бывших сотрудников администрации президента США, десятки помощников Белого дома подписали подобные соглашения в обмен на работу у Трампа.

Однако прошлые администрации не так широко использовали NDA, как это делает Трамп. Отчасти потому, что большинство экспертов по правовым вопросам считают, что такие соглашения не имеют юридической силы для государственных служащих.

Из копий соглашений о неразглашении информации, подписанных помощниками Трампа, следует, что на подчиненных были наложены широкие запреты в вопросах поведения. Как отмечает газета, в значительной степени эти соглашения похожи на аналогичные контракты, используемые в прошлом компанией Трампа.

Так, в одном из NDA 2016 года во время президентской кампании Дональда Трампа, сотрудники обещали не «унижать или третировать публично» самого Трампа и членов его семьи, а также не помогать любому другому политику, претендующему на государственную или федеральную должность.

По словам нескольких помощников, подписавших соглашение в Белом доме в прошлом году, NDA запрещало делиться любой информацией, которую они получали в стенах здания.

Соглашение о неразглашении, которое предлагали Манигол-Ньюман, после ее увольнения из Белого дома запретило бы ей публиковать оскорбительную информацию не только о Трампе и его семье, но и о вице-президенте США Майке Пенсе и его семье. По словам Манигол-Ньюман, она отказалась подписать такое соглашение в Белом доме. В предлагаемом соглашении также говорилось, что оно будет длиться вечно, даже если ей не будет приходить зарплата.

Ярое использование таких соглашений о неразглашении подчеркивает культуру, поддерживаемую самим Трампом, культуру паранойи, утечек, аудиозаписей и внутренней борьбы, которая пронизывала отношения Трампа и его коллег в течение десятилетий и продолжается во время его президентства, отметили источники газеты.

По словам нынешних и бывших помощников Белого дома, в начале 2017 года советнику Белого дома Дональду Макгану было настоятельно предложено подписать NDA. Трамп был одержим утечками в СМИ и неоднократно требовал, чтобы Макган составил черновик своего соглашения, сообщили источники. Сначала Макган не хотел этого делать, но затем создал документ, в котором говорилось, что помощники не будут разглашать конфиденциальную или непубличную информацию любому лицу за пределами здания в любое время, по словам трех источников, подписавших данное NDA.