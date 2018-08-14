Times: звезды помогают в укреплении имиджа Путина

Со своими большими мускулами, выбритым черепом и невыносимым русским произношением Джеффри Монсон кажется маловероятным кандидатом на должность депутата городского парламента подмосковного Красногорска, пишет британская газета The Times.

Тем не менее, американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал одним из членов группы западных звезд, которые нашли радушный прием в Москве в тот момент, когда их карьера сходит на нет. Критики называют таких знаменитостей «полезными простаками». Как отмечает издание, президент России Владимир Путин использует их, чтобы задеть своих зарубежных противников и укрепить свои позиции внутри страны.

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В июне Монсон объявил о своем желании баллотироваться в городской парламент Красногорска. Американский боксер отзывался о Путине, как «самой мощной силе в мире, которая борется за справедливую, законную и сбалансированную международную систему».

Другая звезда — Стивен Сигал, напоминает газета, в августе был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал ранее называл Путина «самым величайшим мировым лидером».

66-летний Стивен Сигал получил российский паспорт в 2016 году после того, как подружился с Путиным в силу общей страсти к дзюдо и айкидо. Как утверждал американский кинопродюсер Боб Ван Ронкель, который прожил 15 лет в Москве и выступал посредником на встречах Сигала и Путина, актер и президент «сблизились», потому что оба были «спортсменами» и любили бокс.

Однако реакция на новую должность Сигала была неоднозначной. Так, Боб Ван Ронкель предположил, что у Путина вряд ли был большой список, из которого можно было выбирать.

В последние годы Россия также предоставила гражданство 69-летнему французскому актеру Жерару Депардье и 49-летнему американскому боксеру Рою Джонсу. Все четверо заявили о своей симпатии к России, Владимиру Путину и антипатии к правительствам своих стран.