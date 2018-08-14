WSJ: Стрзока уволили из ФБР за оскорбления Трампа в служебной переписке

Агент ФБР Питер Стрзок, который был уволен из организации, обменивался со своей коллегой негативными о президенте США Дональде Трампе сообщениями, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на заявление адвоката уволенного агента.

Стрзок, который работал в ФБР в течение 22 лет, помогал вести расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года и расследование по делу об использовании частного сервера электронной почты Хиллари Клинтон, когда она была государственным секретарем.

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WSJ пишет, что увольнение агента ФБР подставило под сомнение два политически важных расследования, а также стало причиной нападок президента США Дональда Трампа на министерство юстиции.

Как отмечается, прошлым летом Стрзок был отстранен от расследований специальным прокурором США Робертом Мюллером, когда генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Горовиц обнаружил переписку между Стрзоком и юристом из ФБР Лизой Пейдж, в которой теперь бывший агент оскорбительно отзывался о Дональде Трампе – тогда еще кандидатом в президенты на американских выборах в 2016 году.

В частности, в переписке Стрзок называл Трампа «идиотом», «отвратительным», «катастрофой» и «угрозой». В одном из сообщений, отправленных за четыре дня до выборов, Пейдж сказала Стрзоку, что «американские президентские выборы, и, следовательно, состояние мира, фактически висит на волоске».

Также в переписке Пейдж и Стрзок высказывали пренебрежительное отношение к Трампу и говорили о том, что не допустят, чтобы он стал президентом США.

Помимо этого, Стрзок также нелестно отзывался и о Хиллари Клинтон, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ФБР уволило хотевшего помешать избранию Трампа агента.