Советник Трампа передал турецкому послу предупреждение по поводу арестованного пастора

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон предупредил турецкого посла Сердара Кылыча, что США не о чем договариваться с Турцией, пока американский пастор Эндрю Брансон находится под стражей на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, о встрече в Белом доме попросил Кылыч. Они добавили, что во время переговоров сторонам не удалось добиться никакого прогресса.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретился с турецким послом на территории США Сердаром Кылычем.