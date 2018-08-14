Экс-сотрудница Трампа заявила о готовности поделиться с Мюллером записями из Белого дома

Бывшая помощница американского лидера Омароса Маниголт-Ньюман выразила желание поделиться со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет дело о «российском вмешательстве», аудиозаписями разговоров с другими сотрудниками Белого дома. Об этом она сказала в эфире MSNBC.

По словам Маниголт-Ньюман, в ее распоряжении находится большое количество записей разговоров.

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«Если его (Мюллера.— Газета.Ru) офис попросит, я поделюсь всем, что они захотят», — заявила Маниголт-Ньюман.

Ранее Трамп назвал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман «чокнутой» и заявил, что она «со слезами на глазах» умоляла его о работе в Белом доме.