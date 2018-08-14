Тимошенко увидела в украинцах сходство с рабами Древнего Египта

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении жителей страны и сравнила их с рабами Древнего Египта. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, отношение нынешних властей Украины к населению является «издевательством».

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«В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — пояснила Тимошенко.

Она также подчеркнула роль, которую играют в экономике страны украинцы, работающие на территории Польши. Их денежные переводы позволяют существовать тем, кто остался в стране. Тимошенко заявила, что нужно создавать на Украине такие условия, чтобы гражданам не приходилось уезжать за границу.

Ранее украинский экс-президент Виктор Ющенко назвал украинцев рабами и заявил об отсутствии у них плана победы.