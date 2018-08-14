«Известия» сообщили о возможности приезда в Россию делегации французских сенаторов

Возглавляющий комиссию французского сената по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что делегация сенаторов может приехать в Россию в 2019 году. Об этом пишут «Известия».

По словам Камбона, двусторонние санкции являются обременительными для Франции. При этом французскую сторону интересуют не действующие ограничения, а причины, по которым они были введены, и возможности их прекращения. Камбон подчеркнул, что для поиска решения нужно «встречаться, разговаривать, работать вместе».

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«Мы рассчитываем, что в середине 2019 года делегация французских сенаторов — в частности, представителей комиссии по международным делам — приедет в Россию на встречу с нашими российскими коллегами», — сказал Камбон.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Инга Юмашева заявила, что Москва приветствует желание американских законодателей приехать в Россию.