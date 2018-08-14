Ющенко раскритиковал действия нынешних властей Украины

Бывший президент Украины Виктор Ющенко раскритиковал действия украинских властей на востоке страны, поскольку у них отсутствует план действий и регламентирующие стратегию документы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Ющенко, в вооруженных конфликтах самую важную роль играет народный дух. Кроме того, нынешние власти с пренебрежением относятся к использованию дипломатических инструментов. К числу их ошибок также относятся вторая в мире инфляция и девальвация нацвлюты.

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«В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — заявил Ющенко.

Ранее внефракционный депутат украинской Рады Виктор Балога заявил о неэффективности «нормандского формата».