Спецслужбы США посчитали встречу Путина и Трампа удачной для России

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После состоявшегося в Хельсинки саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа разведслужбы США сделали вывод, что в Москве довольны результатами превзошедших ожидания переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

По их словам, несмотря на итоги встречи двух лидеров, российские власти удивлены, что улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона не произошло.

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Отмечается, что российская сторона не учла тот факт, что внешняя политика США определятся не только президентом, но и конгрессом.

Ранее в американском конгрессе неодобрительно отнеслись к проведению встреч между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным один на один.