В ООН сравнили нападки Трампа на СМИ с подстрекательством к насилию
Уходящий с поста главы Совета по правам человека (СПЧ) ООН Зейд Раад аль-Хусейн сравнил риторику американского лидера Дональда Трампа по отношению к представителям СМИ с подстрекательством к насилию. Об этом он сказал в интервью The Guardian.
По словам аль-Хусейна, нынешняя администрация американского президента «обособилась» от предыдущих администраций в том, что касается отстаивания прав человека в мире, а выход американской стороны из СПЧ ООН иллюстрирует отсутствие «глубокой приверженности правам человека».
Он также подчеркнул, что кампания Трампа против СМИ может привести к нанесению вреда журналистам и самоцензуре.
«И в данном контексте это становится очень близким к подстрекательству к насилию», — заявил аль-Хусейн.
Ранее Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются «лживыми» и «отвратительными».