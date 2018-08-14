В ООН сравнили нападки Трампа на СМИ с подстрекательством к насилию

Уходящий с поста главы Совета по правам человека (СПЧ) ООН Зейд Раад аль-Хусейн сравнил риторику американского лидера Дональда Трампа по отношению к представителям СМИ с подстрекательством к насилию. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По словам аль-Хусейна, нынешняя администрация американского президента «обособилась» от предыдущих администраций в том, что касается отстаивания прав человека в мире, а выход американской стороны из СПЧ ООН иллюстрирует отсутствие «глубокой приверженности правам человека».

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Он также подчеркнул, что кампания Трампа против СМИ может привести к нанесению вреда журналистам и самоцензуре.

«И в данном контексте это становится очень близким к подстрекательству к насилию», — заявил аль-Хусейн.

Ранее Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются «лживыми» и «отвратительными».