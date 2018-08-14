Генсек ООН заявил о «жизненно важном значении» конвенции по статусу Каспия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш дал комментарий в связи с подписанием конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении генсека ООН, он приветствует конвенцию, которую подписали Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, а также Туркменистан.

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«Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое имеет жизненно важное значение для поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении.

По мнению Гутерреша, документ поспособствует урегулированию широкого круга проблем между прикаспийскими государствами, а также является достижением регионального сотрудничества и принципа многосторонних отношений.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что подписанная конвенция о правовом статусе Каспийского моря гарантирует решение актуальных вопросов региона на принципах консенсуса и учета интересов.