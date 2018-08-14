Советник Трампа встретился с турецким послом

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретился с турецким послом на территории США Сердаром Кылычем. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, встреча состоялась в Белом доме. Во время разговора речь шла об отношениях между странами, а также о содержании под стражей в Турции пастора Эндрю Брансона.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американская сторона нанесла «удар в спину» своим турецким партнерам. Он отметил, что Турция не намерена сдаваться после введения новых пошлин. Также Эрдоган рассказал, что Анкара продолжит развивать отношения с Россией, но с учетом своих интересов.