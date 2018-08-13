Верховный лидер Ирана отказался развязывать войну с США

Великий аятолла и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в эфире иранского телевидения, что страна не намерена вести войну с США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам Хаменеи, выход США из иранской ядерной сделки, а также новые санкции против страны открыли две новые возможности для взаимодействия между странами — война или переговоры.

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«Войны не будет и мы не будем вести переговоры», — подчеркнул Хаменеи.

Великий аятолла посчитал, что переговоры с представителями США только навредят Ирану и настоял, что они «запрещены». Он отметил, что переговоры с «агрессивным и нетерпеливым» американским правительством дадут последнему инструмент для проявления «враждебности».

Ранее Хаменеи призвал к действиям в «экономической войне».