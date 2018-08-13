В Белом доме не смогли назвать афроамериканцев в администрации Трампа

Советник президента США Дональда Трампа Киллиан Конвей не смогла ответить на вопрос о том, кто из сотрудников-афроамериканцев работает в администрации главы государства, передает ABC News.

Сообщается, что во время интервью Конвей, отвечая на вопрос о том, кто стал самым высокопоставленным афроамериканцем в Белом Доме после ухода помощницы Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман, назвала министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона, который не является сотрудником Белого дома.

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Пытаясь ответить на поставленный вопрос, Конвей назвала сотрудника, которого, по ее словам, зовут «Джарон Смит», который якобы помогает зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру с работой над реформой тюремной системы. В ходе интервью она признала, что этот человек не работает на администрацию президента и отметила, что в Белом доме работает «определенное число представителей меньшинств».

Ранее Трамп назвал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман «чокнутой» и заявил, что она «со слезами на глазах» умоляла его о работе в Белом доме.