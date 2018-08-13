На Украине предложили создать аналог «списка Магнитского»

Минюст Украины предлагает ЕСПЧ создать аналог «списка Магнитского». Об этом заявил глава минюста Павел Петренко, сообщает «112 Украина».

По его словам, Украина просит Европейский суд по правам человека ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных, по мнению Киева, к нарушению прав осужденных украинцев.

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Кроме того, Киев намерен предложить международным партнерам сформировать отдельный санкционный список наподобие «списка Магнитского».

Петренко рассчитывает, что ЕСПЧ будет оперативно рассматривать дело и оно будет определено как приоритетное.

Ранее власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека о «нарушении прав» украинских граждан, которые отбывают наказание в России.