Умер посол России в Непале

Посол России в Демократической Республике Непал Андрей Будник скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.

«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», — говорится в сообщении.

Реклама

14 и 15 августа в посольстве будет открыта книга соболезнований.

Андрей Будник окончил МГИМО в 1975 году, с 1978 года поступил на дипломатическую службу. В 1995—1999 годах был генеральным консулом России в Мумбаи, с 2008 по 2013 год был послом России в Пакистане, с сентября 2015 года служил послом России в Непале.