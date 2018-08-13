Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении

Апелляционный суд Армении отменил решение об аресте бывшего президента страны Армена Кочаряна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Рубена Саакяна.

«Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, так как он пользуется неприкосновенностью», — сказал юрист.

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26 июля бывшему президенту были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца. Генпрокуратура отклонила просьбу более 40 депутатов освободить Кочаряна из-под стражи.

Ранее сообщалось, что суд в Ереване арестовал брата бывшего премьер-министра Армении