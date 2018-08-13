КНДР и Южная Корея согласовали новый саммит
КНДР и Южная Корея договорились о проведении нового саммита, сообщает «Ренхап».
Отмечается, что очередная встреча пройдет в Пхеньяне в сентябре. Подготовка саммита проходила в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.
«Обе стороны серьезно обсудили ход выполнения Пханмунджомской декларации и серьезно обсудили вопросы, которые будут активно обсуждаться на переговорах», — говорится в совместном заявлении двух стран.
Ранее Северная и Южная Корея договорились убрать посты охраны из демилитаризованной зоны.