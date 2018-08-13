В посольстве ответили на обвинения в «причастности России» к событиям в Шарлотсвилле

Посольство России в США в фейсбуке прокомментировало заявление американских политиков о том, что массовые протесты ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году связаны с «российским вмешательством».

«Переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем», — говорится в сообщении.

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В посольстве также добавили, что несмотря на то, что после отмены рабства в США прошло более 150 лет, межрасовая напряженность в стране, так и не изжита.

Как отмечается, заявлениям американских политиков о событиях в Шарлотсвилле, как и «российскому вмешательству» в выборы США, нет никаких доказательств.

Ранее депутат от республиканской партии Том Гаррет заявил, что директор ФБР Кристофер Рэй связал массовые протесты ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году с «российским вмешательством».