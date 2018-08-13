Экс-адвокат Трампа прокомментировал слова о съеденном президентом документе
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн в твиттере заявил, что американский лидер Дональд Трамп не съедал важных документов на встрече с ним.
«Я шокирован тем, что кто-то вообще воспринимает это всерьез», — написал Коэн.
По словам Коэна, утверждение экс-сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман о том, что Трамп якобы взял у него важный документ и съел его, является ложным.
Реклама
Он также подчеркнул, что никогда «подобного не видел».
Ранее сообщалось, что Трамп назвал «жалким человеком» экс-сотрудницу Белого дома за слова о съеденной записке.
11 августа Омароса Маниголт-Ньюман рассказала о том, как Трамп съел секретную записку.