Джулиани назвал дату завершения расследования в отношении Трампа

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер намерен завершить расследование, которое касается возможных попыток американского лидера Дональда Трампа препятствовать правосудию, к 1 сентября. Об этом сообщает CNN.

По его словам, Мюллер назвал указанную дату адвокатам Трампа около двух месяцев назад.

Реклама

Он также подчеркнул, что Мюллер считает 1 сентября «разумной датой» для завершения данного дела.

Ранее СМИ сообщили, что команда Мюллера заподозрила Трампа в попытке помешать расследованию «российского вмешательства» в выборы США с помощью твиттера.