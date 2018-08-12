В Латвии заявили о «катастрофической ситуации» из-за плохих отношений с Россией

Кандидат в депутаты сейма от партии «Согласие» Алексей Медведев в видеообращении, которое опубликовано в его фейсбуке, посчитал, что в стране сложилась «катастрофическая ситуация» в сфере транзита грузов.

Медведев рассказал, что «стремительное» снижение потоков транзитных грузов негативно сказывается не только на жителях городов, которые являются крупными транспортными узлами, но и на населении всей страны. Он напомнил, что в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли Латвии €700 млн, однако в 2018 году эти доходы значительно сократятся. Такая тенденция, по его мнению, будет сохраняться и в будущие годы.

Реклама

«Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В течение последних лет Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня уходят наши миллионы евро», — подчеркнул политик.

Он отметил, что Россия в любом случае доставит свои грузы в Европу, однако Латвия будет исключена из этой схемы.

Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей для «спокойствия» в Европе.