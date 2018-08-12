В МВД Венесуэлы нашли более 20 человек, причастных к покушению на Мадуро

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что его ведомству удалось идентифицировать более 20 человек, которые, предположительно, причастны к покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что всего правоохранительные органы установили личности 23 человек. В данный момент 10 из них задержаны, а в отношении 13 выданы ордеры на арест.

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Также в эфире местного телевидения Мадуро заявил, что некоторые участники покушения в данный момент скрываются в Перу.

«Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту. Я призываю власти Перу поймать их и выдать», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержали 10 человек.