В Крыму ответили Порошенко на слова об украинском флаге над Ялтой

Вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс ответил на слова президента Украины Петра Порошенко, пожелавшего увидеть над городом украинский флаг, потребовав прекратить спекуляции на теме статуса полуострова, передает РИА «Новости»

«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает день города, и все будет хорошо», — сказал Фикс.

Реклама

Он также призвал власти Украины прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с днем города и снова пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг.