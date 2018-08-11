Источник рассказал о решении Греции выслать посла из России

Министерство иностранных дел (МИД) Греции приняло решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

Источник заявил, что решение об отзыве представителя греческой дипмиссии уже принято.

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«Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас», — подчеркнул он.

Также он рассказал, что Фриганас вернется в Афины уже в ближайшее время, а в Москву греческие власти направят другого посла. При этом он не смог уточнить, когда это произойдет.

В МИД России в данный момент не прокомментировали информацию о возможной высылке греческого дипломата.

Фриганас был назначен послом Греции в Москве в мае 2016 года.

На ситуацию с послом в данный момент отреагировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он посчитал, что греческие власти «погорячились», если действительно решили отозвать своего посла из Москвы. По словам Пушкова, отзыв посла из страны всегда является «чрезвычайной мерой».