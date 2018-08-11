Посольство США в России призвало освободить Сенцова

Посольство Соединенных Штатов в России выразило в своем твиттере обеспокоенность состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова», — говорится в твиттере американской дипмиссии.

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Составители сообщения также призвали российские власти выпустить на свободу Сенцова и всех задержанных в России украинских граждан «по гуманитарным соображениям».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг голодовки Сенцова.

11 августа начался 90-й день голодовки Сенцова.