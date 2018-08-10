Путин поговорил с Эрдоганом после решения Трампа о пошлинах

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние экономические и торговые отношения между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера в пятницу.

«Сегодня наш президент во время мероприятий в Байбурте провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями о двусторонних торгово-экономических отношениях, а также обсудили ситуацию в регионе. Они с удовлетворением отметили, что эти отношения развиваются в положительном ключе. Они также положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики», — сказал источник.

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По его словам, лидеры двух стран также обсудили ход развития событий в Сирии на фоне реализации астанинских соглашений.

Ранее сообщалось, что турецкая лира обвалилась по отношению к доллару после решения президента США Дональда Трампа по пошлинам.