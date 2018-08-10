Мюллер повторно вызвал экс-проститутку «Мадам Манхэттен» на допрос по «российскому делу»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер повторно вызвал бывшую проститутку Кристин Дэвис, также известную как «Мадам Манхэттена», на допрос по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Об этом в эфире телеканала CNN заявила ее пресс-секретарь.

Отмечается, что неясно, как именно женщина вписывается в расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США 2016 года. Тем не менее, CNN поясняет, что «Мадам Манхэттена» имела «тесную личную связь» с бывшим помощником президента США Рождером Стоуном, который представляет большой интерес для следователей Мюллера. Помимо этого, нет информации, какие темы обсуждалиcь во время предыдущего допроса бывшей проститутки у Мюллера. Стоун ранее долгое время работал с Дональдом Трампом.

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Бывшая проститутка «Мадам Манхэттена» даст показания перед присяжными. Стоун ранее говорил, что Дэвис является его «давним другом и партнером». По его словам, женщина ничего не знает о возможном российском сговоре, сотрудничестве с WikiLeaks или любым другим элементам расследования, связанным с американскими выборами президента 2016 года.

Помимо этого, Стоун ранее говорил CNN, что с ним не связывался офис спецпрокурора и добавил, что, хотя он «не исключил бы сотрудничества» со следствием, но не будет свидетельствовать против президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Мюллер вызвал бывшую проститутку на допрос по «российскому делу».

Трамп не раз говорил об отсутствии сговора его предвыборного штаба с российской стороной, и называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.