Эксперт рассказал об ожиданиях от предвыборной кампании и Единого дня голосования

Председатель экспертного cовета ЭИСИ, член Общественной палаты Российской Федерации Глеб Кузнецов рассказал о том, какие особенности начинающейся предвыборной кампании можно отметить уже сейчас, и чего ждать от Единого дня голосования.

«Кампания проходит спокойно, скандалов минимум», — говорит эксперт.

Реклама

По его словам, в грядущих выборах примет примерно такое же количество партий, как и на предыдущих.

«Политическая система устроена так, что выдвигаются в основном представители парламентских партий. Все кто хотел, получили возможность выдвинуться и зарегистрироваться», — говорит Кузнецов.

Кроме того эксперт отмечает пониженный интерес к выборам со стороны общественности и объясняет этот феномен прошедшей в этом году президентской кампаний.

«Совсем недавно прошло главное событие, которое оттянуло внимание и ресурсы всех политиков и политических партий. Снижение интереса общественности и активности политиков — это нормально в таких условиях», — отмечает Кузнецов.

В пятницу Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» опубликовала доклад о подготовке к выборам.

Помимо прочего в документе говорится, что показатели участия в выборах, определенные законодательством, соблюдают менее трети зарегистрированных в России партий, а нынешние региональные выборы показывают предел количественного роста партийной системы, передает РИА «Новости».